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  • Сибирские морозы ударят по Украине: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму
19 октября 2019, суббота, 05:30 918 Инфографика
Жизнь 2019-10-19T05:30:02+03:00
Українські Новини
Сибирские морозы ударят по Украине: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму

Сибирские морозы ударят по Украине: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму

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В то время, как народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует морозную снежную зиму, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков в этом году зима будет капризной. Так, в декабре будет переменная погода с дождем и мокрым снегом, а в начале января ударят крепкие морозы.

Как пишет Метеопрог, первый месяц зимы, декабрь, пройдет под знаком осенней погоды. Высокие температуры сохранятся, и будет идти дождь со снегом чаще, чем снег. На западе будет по-другому, там прогнозируется первый зимний снегопад. Чтобы встреть новогодние праздники в сказочной атмосфере, стоит отправиться в Карпаты.

В январе погода ухудшится. Похолодает. По предварительным прогнозам, ожидаются крепкие морозы в некоторых областях страны. Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Первый месяц 2020 года будет достаточно влажным. Небо будет пасмурным.

Предстоящая зима в Европе будет очень разнообразной в зависимости от региона. В отдельных частях нашего континента будут стабильные погодные условия в течение всего сезона. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу, от Польши до Украины, холода.

В тоже время американские синоптики дают диаметрально противоположный прогноз. По мнению метеорологической службы США, зима 2020 в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в декабре. Изменения климата, которые вызывает повышение средней глобальной температуры, приведут к тому, что в декабре вместо снега будут идти дожди или мокрый снег.

Погода в Украине на 2 недели. График: МетеопрогПогода в Украине на 2 недели. График: Метеопрог

Напомним, согласно прогнозу погоды на весь октябрь, синоптики, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. Действительно, после продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами.  А по словам Горбаня, грядущая зима будет снежной и морозной.

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