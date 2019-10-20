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20 жовтня 2019, неділя, 06:40 41 Інфографіка
Економіка 2019-10-20T10:15:03+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії

Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії

Пенсії, Пенсіонери, середня зарплата, Пенсійний фонд України
Монети. Фото: pixabay
Монети. Фото: pixabay

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за серпень для обчислення пенсії на рівні 8 909 гривень, хоча за липень сума зарплати була вище майже на 400 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за серпень 2019 року, яка у відповідності з Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, показник середньої зарплати для нарахування пенсійних виплат складає 8 909 гривень 32 копійки.

Інфографіка: Пенсійний фонд України/FacebookІнфографіка: Пенсійний фонд України/Facebook

Раніше Українські Новини писали, скільки Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій та субсидій. Також менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду.

Крім того, пенсії "перевалили" за 10 тисяч гривень. Стало відомо, як змінилися виплати і у скількох - найвищі.

Тим часом кожен українець буде сам вирішувати, скільки відкладати на пенсію.

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