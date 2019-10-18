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18 жовтня 2019, пʼятниця, 09:16 18
Силові структури 2019-10-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
Пашинському "світить" три нових підозри, - Рябошапка

Пашинському "світить" три нових підозри, - Рябошапка

Руслан Рябошапка, Сергій Пашинський, справа про стрільбу Пашинського
Сергій Пашинський.
Сергій Пашинський.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка допускає повідомлення колишньому депутату Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Сергію Пашинського, який зустрів свій день народження в СІЗО, 3 нових підозр у кримінальних злочинах. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Вже на цьому тижні було зареєстровано Генеральною прокуратурою 3 виробництва, де може фігурувати цей колишній народний депутат. Крім того ще є достатньо матеріалів у органів досудового розслідування, зокрема, Національного антикорупційного бюро, які вже розслідуються і де також може бути фігурантом цей колишній народний депутат", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор також заперечує політичну заангажованість у справах проти Пашинського. "Досить багато дій, які можуть бути інкриміновані теж у вигляді підозр", - підкреслює правоохоронець.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня захист Пашинського оскаржив його арешт. 15 жовтня Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО.

7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського.

Таким чином, суд повною мірою задовольняє клопотання Державного бюро розслідувань про арешт Пашинського і відмовляється від його захисту у відповідності з різними запобіжними заходами.

Раніше ДБР повідомляло про підозру у справі про громадянина В'ячеслава Химикуса.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Химикусом. Дістав пістолет власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив чоловікові ліву ногу.

Громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, нанесення тілесних ушкоджень є тяжкими.

Тим часом, Парубій і Турчинов просять віддати Пашинського їм на поруки.

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