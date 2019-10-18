Пашинському "світить" три нових підозри, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка допускає повідомлення колишньому депутату Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Сергію Пашинського, який зустрів свій день народження в СІЗО, 3 нових підозр у кримінальних злочинах. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Вже на цьому тижні було зареєстровано Генеральною прокуратурою 3 виробництва, де може фігурувати цей колишній народний депутат. Крім того ще є достатньо матеріалів у органів досудового розслідування, зокрема, Національного антикорупційного бюро, які вже розслідуються і де також може бути фігурантом цей колишній народний депутат", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор також заперечує політичну заангажованість у справах проти Пашинського. "Досить багато дій, які можуть бути інкриміновані теж у вигляді підозр", - підкреслює правоохоронець.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня захист Пашинського оскаржив його арешт. 15 жовтня Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО.

7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського.

Таким чином, суд повною мірою задовольняє клопотання Державного бюро розслідувань про арешт Пашинського і відмовляється від його захисту у відповідності з різними запобіжними заходами.

Раніше ДБР повідомляло про підозру у справі про громадянина В'ячеслава Химикуса.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Химикусом. Дістав пістолет власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив чоловікові ліву ногу.

Громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, нанесення тілесних ушкоджень є тяжкими.

Тим часом, Парубій і Турчинов просять віддати Пашинського їм на поруки.