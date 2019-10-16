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16 жовтня 2019, середа, 16:04 15
Силові структури 2019-10-16T18:45:04+03:00
Українські Новини
НАБУ проводить невідкладні обшуки в Чернівецькій облраді

НАБУ проводить невідкладні обшуки в Чернівецькій облраді

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки в Чернівецькій обласній раді.

Про це Українським Новинам повідомив представник НАБУ.

Обшуки проводяться як невідкладні. Деталей він не повідомив.

Як повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші", обшуки пов'язані з корупцією керівництва облради. Поки ні затримань, ні підозр немає. Зазначається, що обшуки проводяться як невідкладні і без будь-яких погоджень прокурорів ГПУ.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ обшукувало офіс Криворізької ТЕЦ. Раніше невідомі за підтримки спецназу поліції прибули в головний офіс Приватбанку для обшуків.

Також у будинках 5 керівників "Укренерго" проводили обшуки. В "Укренерго" проводили обшуки через привласнення бюджетних 40 млн гривень. Привід для обшуків - припущення Нацполіції щодо ймовірних порушень під час публічних закупівель товарів і робіт, які компанія проводила з 2016 року.

Крім того, Національне антикорупційне бюро обшукувало офіс і вдома співробітників підприємства "Украерорух".

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