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17 сентября 2019, вторник, 22:23 14
Судебная власть 2019-09-17T22:24:51+03:00
Українські Новини
НАБУ обыскивало офис Криворожской ТЭЦ

НАБУ обыскивало офис Криворожской ТЭЦ

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в офисе государственного предприятия "Криворожская ТЭЦ" (Кривой Рог, Днепропетровская область).

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

На режимный объект журналистов не пропустили. При этом сотрудники НАБУ отказались комментировать ситуацию с обысками.

Позже пресс-служба бюро сообщила, что следственные действия осуществляются в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций на общую сумму более 80 млн гривен.

Начато расследование по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Тем временем "Нефтегаз" заявляет об угрозе стабильному теплоснабжению Кривого Рога в отопительном сезоне 2019/20 из-за долгов Криворожской ТЭЦ. Кривой Рог заявляет о невозможности влияния на долг Криворожской ТЭЦ перед "Нефтегазом" в 1,7 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в "Укрэнерго" проводели обыски из-за присвоения бюджетных 40 млн гривен. Также обыски провели в домах 5 руководителей "Укрэнерго".

Тем временем ГБР провело обыски в "Укроборонпроме".

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