НАБУ обыскивает офис "Украэроруха"

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в офисе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха", передают Українськi Новини.

"Сегодня в нашем главном офисе проводят обыск детективы НАБУ на основании постановления Соломенского районного суда г. Киева в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного Кодекса Украины", - сказано в нем.

По словам руководителя предприятия Александра Доценко, со своей стороны "Украэрорух" сотрудничает с сотрудниками НАБУ и готов всячески содействовать проведению необходимых мероприятий для возможности возвращения утраченных средств из "Платинум Банка".

Отмечается, что после отнесения ПАО "Платинум Банк" Нацбанком к категории неплатежеспособных, с января 2017 года проводятся следственные действия по уголовным производствам относительно взаимоотношений "Украэроруха" и указанного банка, где была размещена часть средств предприятия в период руководства "Украэрорухом" Дмитрием Бабейчуком.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году "Украэрорух" отказался платить Белавиа за скандальный возврат самолета.

Также НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Тем временем Рябошапка считает, что НАБУ и САП стали работать лучше.