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05 сентября 2019, четверг, 15:37 9296
Экономика 2019-09-05T15:44:14+03:00
Українські Новини
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски

В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски

Укрэнерго. Фото: facebook.com/npcukrenergo
Укрэнерго. Фото: facebook.com/npcukrenergo

Сотрудники Национальной полиции в четверг проводят обыски в домах 5 руководителей национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українські Новини.

"Проводятся обыски в жилищах пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании", - говорится в нем.

При этом в пресс-службе не уточняют имена руководителей, у которых проводятся обыски.

Отмечается, что руководство и работники "Укрэнерго" выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие при выполнении следственных действий.

Как сообщали Українські Новини, cотрудники Национальной полиции в четверг проводят обыски в центральном офисе национальной энергетической компании "Укрэнерго" после того, как "Укрэнерго" оштрафовали на 1,7 млн гривен.

Тем временем у Зеленского инициируют снижение тарифов на электричество, а Гарантированный покупатель подал иск в суд на "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен.

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