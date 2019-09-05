В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски

Сотрудники Национальной полиции в четверг проводят обыски в домах 5 руководителей национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українські Новини.

"Проводятся обыски в жилищах пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании", - говорится в нем.

При этом в пресс-службе не уточняют имена руководителей, у которых проводятся обыски.

Отмечается, что руководство и работники "Укрэнерго" выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие при выполнении следственных действий.

Как сообщали Українські Новини, cотрудники Национальной полиции в четверг проводят обыски в центральном офисе национальной энергетической компании "Укрэнерго" после того, как "Укрэнерго" оштрафовали на 1,7 млн гривен.

Тем временем у Зеленского инициируют снижение тарифов на электричество, а Гарантированный покупатель подал иск в суд на "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен.