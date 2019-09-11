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11 сентября 2019, среда, 15:00 69
Политика 2019-09-11T15:00:13+03:00
Українські Новини
Неизвестные при поддержке спецназа полиции прибыли в головной офис Приватбанка для обысков

Неизвестные при поддержке спецназа полиции прибыли в головной офис Приватбанка для обысков

Приватбанк заявляет, что в 12:00 11 сентября в головной офис банка в Днепре прибыла группа лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска по определению Жовтневого районного суда города Днепра.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.

Определение суда было выдано в понедельник, 9 сентября, основанием для определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка. Приватбанк осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Украины и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов. Проведение оперативных мероприятий по принудительной выемке нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствование нормальной работе офиса", - сообщила пресс-служба.

Как сообщали Українські Новини, 100% Приватбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, в главный офис "Приватбанка" в Днипре нагрянула полиция с обыском.

18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

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