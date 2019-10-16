Тайфун "Хагібіс" змив радіоактивні мішки з Фукусіми в океан

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на Міністерство екології Японії.

За інформацією відомства, мішки були виявлені нижче за течією. У японському мінекології запевняють, що шкоди навколишньому середовищу нанесено не було, оскільки герметичні мішки знайдені неушкодженими. У той же час чиновники заявили, що зроблять превентивні заходи, щоб не допустити подібного під час наступного удару стихії.

Як повідомляли Українські Новини, метеослужби напередодні попередили про ймовірність важких наслідків урагану, коли небо над Япониней стало фіолетовим.

Раніше, у В'єтнамі жертвами тайфуну "Вифа" стали 12 осіб, ще 9 пропали безвісти, а тайфун у Китаї з червоним рівнем небезпеки залишив після себе жахливі наслідки в Тайвані і забрав життя щонайменше 28 осіб, ще два десятки вважаються зниклими без вісті.