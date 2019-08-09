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  • На Китай движется тайфун: объявлен красный уровень опасности, тысячи людей готовятся к эвакуации
09 августа 2019, пятница, 10:59 127
Азия 2019-08-09T12:00:02+03:00
Українські Новини
На Китай движется тайфун: объявлен красный уровень опасности, тысячи людей готовятся к эвакуации

На Китай движется тайфун: объявлен красный уровень опасности, тысячи людей готовятся к эвакуации

Тайфун. Фото: pixabay.com
Тайфун. Фото: pixabay.com

В то время, как в Киеве непогода повалила деревья, китайские власти объявили красный уровень опасности из-за тайфуна, который движется в направлении восточного побережья страны.

Тайфун "Лекима" уже дошел до Тайваня, и скорость ветра временами достигает 190 километров в час. Ожидается, что тайфун достигнет китайского побережья уже в ближайшую субботу, пишет "ВВС-Украина".

Спасательные службы уже предупредили тысячи людей, чтобы те готовились к возможной эвакуации.

Также власти сообщают о возможных наводнениях в районах рек Янцзы и Хуанхэ. Также к ненастью готовятся в провинциях Цзянсу и Шаньдун.

Компаниям, владеющим круизными лайнерами, посоветовали задержать прибытия рейсов в Шанхай. На ближайшие выходные также приостановили движение части поездов.

"Лекима" пока - это один из двух тайфунов в западной части Тихого океана. Другой тайфун - Кросса - стал причиной сильных дождей на Северных Марианских островах и Гуаме.

По словам синоптиков, он движется в северо-западном направлении и уже на следующей неделе может достичь Японии.

"Лекима" - это уже девятый тайфун в этом году. В среду он стал супертайфун - к этой категории относят самые мощные формы тайфунов.

На Тайване "Лекима" привел, в частности, к отмене авиарейсов, закрытие школ и офисов.

Кроме того, более 40 000 домов остались без электричества.

Шторм начался после того, как на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера.

Китайские синоптики ожидают, что к моменту, когда "Лекима" достигнет материка, он уже частично ослабнет.

Как сообщали Українські Новини, в конце июля на самой старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд в этой местности.

Тем временем в ООН считают, что глобальное потепление можно предотвратить, если есть меньше мяса.

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