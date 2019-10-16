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16 октября 2019, среда, 12:03 10
Азия 2019-10-16T12:03:15+03:00
Українські Новини
В Японии мощный тайфун залил водой заводы Hitachi и Panasonic

В Японии мощный тайфун залил водой заводы Hitachi и Panasonic

Сборочные предприятия крупных японских электротехнических корпораций Hitachi и Panasonic четвертый день не работают в городе Корияма, поскольку залиты водой в результате наводнений, вызванных мощным тайфуном Хагибис. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на местные власти в среду, 16 октября.

Помимо этих заводов, в сильно пострадавшем от наводнений городе Корияма на северо-востоке главного японского острова Хонсю с 13 октября не действуют и другие предприятия расположенного там крупного промышленного хаба. Среди них – производители систем связи, микросхем, автопогрузчиков.

В городе Корияма вода залила также гаражи, где размещены более 90 рейсовых автобусов. В результате движение там остановлено по примерно 70 маршрутам.

Список погибших в Японии в результате тайфуна Хагибис увеличился до 75 человек. Еще 11 числятся пропавшими без вести, более 220 человек получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Ранее в Японии небо стало фиолетовым из-за тайфуна "Хагибис".

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