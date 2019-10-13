В Японии небо стало фиолетовым из-за тайфуна "Хагибис"

Жители Японии выложили в социальных сетях изображения ярко-фиолетового и розового неба перед штормом. Об этом сообщает "CBS News".\r\n"Красивое небо в Японии перед тайфуном. Выглядит мирно, но на самом деле это значит, что шторм грядет #PrayForJapan", — написал один из пользователей в Twitter.\r\n\r\n空の色がおかしい....日本が終わる予兆か？？？ pic.twitter.com\/GA5bYH4g74\r\n— あらーとくん⚠️ 🅙 (@ara_to1) 11 жовтня 2019 р.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПохожее явление происходило и в США после сильных ураганов. Метеорологи говорят, что такое красивое небо — результат особого рассеивания света.\r\n\r\n駅からでたら、そこは魔界だった pic.twitter.com\/x8blDBthOu\r\n— しう忙多坊 (@Desu_unknown) 11 жовтня 2019 р.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n【速報】日本各地の空が紫やピンクになる現象【速報】日本各地の空が紫やピンクになる現象【速報】日本各地の空が紫やピンクになる現象【速報】日本各地の空が紫やピンクになる現象【速報】日本各地の空が紫やピンクになる現象日本の終わりの始まり pic.twitter.com\/OPg862uXJ0\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n— あらーとくん⚠️ 🅙 (@ara_to1) 11 жовтня 2019 р.\r\n\r\n\r\n\r\n"Когда солнечный свет падает на Землю, большинство цветов спектра могут достигать поверхности прямо. Но более короткие волны, синие и фиолетовые, рассеиваются во всех направлениях. Этот свет отражается от частицы к частице, пока в конце концов не достигнет ваших глаз", — объяснила метеоролог Лорен Раутенкранц.\r\nТаким образом, во время шторма фиолетовый иногда может становиться видимым.\r\n"Свет рассеивался вокруг влаги в воздухе, вызывая волшебное фиолетовое свечение", — сказала она.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nいっぱいとった pic.twitter.com\/QfFNexSpn4\r\n— メスゴリラ (@ika_mesugorira) 11 жовтня 2019 р.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во Вьетнаме жертвами тайфуна "Вифа" стали 12 человек, еще 9 пропали без вести.Ранее в Китае пронесся мощный тайфун, уничтожая все на своем пути.