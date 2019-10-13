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13 октября 2019, воскресенье, 17:28 8
Азия 2019-10-13T17:29:29+03:00
Українські Новини
В Японии небо стало фиолетовым из-за тайфуна "Хагибис"

В Японии небо стало фиолетовым из-за тайфуна "Хагибис"

Небо перед тайфуном. Фото: Twitter/しう忙多坊
Небо перед тайфуном. Фото: Twitter/しう忙多坊

Жители Японии выложили в социальных сетях изображения ярко-фиолетового и розового неба перед штормом. Об этом сообщает "CBS News".

"Красивое небо в Японии перед тайфуном. Выглядит мирно, но на самом деле это значит, что шторм грядет #PrayForJapan", — написал один из пользователей в Twitter.

Похожее явление происходило и в США после сильных ураганов. Метеорологи говорят, что такое красивое небо — результат особого рассеивания света.

"Когда солнечный свет падает на Землю, большинство цветов спектра могут достигать поверхности прямо. Но более короткие волны, синие и фиолетовые, рассеиваются во всех направлениях. Этот свет отражается от частицы к частице, пока в конце концов не достигнет ваших глаз", — объяснила метеоролог Лорен Раутенкранц.

Таким образом, во время шторма фиолетовый иногда может становиться видимым.

"Свет рассеивался вокруг влаги в воздухе, вызывая волшебное фиолетовое свечение", — сказала она.



Как сообщали Українські Новини, во Вьетнаме жертвами тайфуна "Вифа" стали 12 человек, еще 9 пропали без вести.

Ранее в Китае пронесся мощный тайфун, уничтожая все на своем пути

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