Во Вьетнаме жертвами тайфуна "Вифа" стали 12 человек, еще 9 пропали без вести

7 августа жертвами тайфуна во Вьетнаме стали по меньшей мере 12 человек, еще 9 попали без вести. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Центральный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Отмечается, что самая тяжелая ситуация в провинции Тханьхоа, там погибли 7 человек. Еще пять человек погибли в пяти северных провинциях, включая Шонлу и Футхо.



Тайфун "Вифа" еще 2 августа обрушился на северную вьетнамскую провинцию Куангнинь и ослаб до тропической депрессии, вызвав наводнения и оползни в некоторых регионах страны.



Посольство КНР во Вьетнаме уведомило граждан Китая, находящихся на севере и северо-востоке страны, о необходимости соблюдать меры предосторожности.

По данным Главного статистического управления Вьетнама, в январе-июле нынешнего года в результате стихийных бедствий погибли или пропали без вести 34 человека. Ущерб составил около 10,3 млн долларов.



Как сообщали Українські Новини, в прошлом году сильный тайфун в Японии расшвырял грузовики и снес судном мост. Это был самый мощный тайфун в Японии за последние 25 лет.



Ранее 10-бальный тайфун "Хато" в Гонконге сносил деревья и стоительные краны.