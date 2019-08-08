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08 августа 2019, четверг, 13:46 79
Азия 2019-08-08T15:45:03+03:00
Українські Новини
Во Вьетнаме жертвами тайфуна "Вифа" стали 12 человек, еще 9 пропали без вести

Во Вьетнаме жертвами тайфуна "Вифа" стали 12 человек, еще 9 пропали без вести

Тайфун. Фото: pixabay
Тайфун. Фото: pixabay

7 августа жертвами тайфуна во Вьетнаме стали по меньшей мере 12 человек, еще 9 попали без вести. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Центральный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Отмечается, что самая тяжелая ситуация в провинции Тханьхоа, там погибли 7 человек. Еще пять человек погибли в пяти северных провинциях, включая Шонлу и Футхо.

Тайфун "Вифа" еще 2 августа обрушился на северную вьетнамскую провинцию Куангнинь и ослаб до тропической депрессии, вызвав наводнения и оползни в некоторых регионах страны.

Посольство КНР во Вьетнаме уведомило граждан Китая, находящихся на севере и северо-востоке страны, о необходимости соблюдать меры предосторожности.

По данным Главного статистического управления Вьетнама, в январе-июле нынешнего года в результате стихийных бедствий погибли или пропали без вести 34 человека. Ущерб составил около 10,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году сильный тайфун в Японии расшвырял грузовики и снес судном мост. Это был самый мощный тайфун в Японии за последние 25 лет.

Ранее 10-бальный тайфун "Хато" в Гонконге сносил деревья и стоительные краны.

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