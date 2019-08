Видео дня: в Китае пронесся мощный тайфун, уничтожая все на своем пути

В провинции Чжэцзян, где сейчас эпицентр стихии пострадали почти 498 тысяч человек, сообщает "24 канал" со ссылкойна Xinhua. Из нее уже временно переселили более 750 тысяч жителей.

Тайфун уже повредил сельскохозяйственные угодья на площади 173 тысяч гектаров и уничтожил поля на площади свыше 20 тысяч гектаров.

В общем от супертайфуна пострадали более 3 миллионов человек, разрушено не менее 200 жилых домов, еще свыше 3 тысяч зданий повреждены. Кроме того, в Шанхае из-за непогоды переселены 253 тысяч человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

Скорость ветра внутри тайфуна на тот момент, когда он достиг прибрежных районов провинции Чжэцзян, составляла около 50 метров за секунду. Он постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью около 15 километров в час.

Из-за сильной непогоды в стране остановили все паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов, закрыты железнодорожные линии.

Власти Китая объявили красный уровень опасности и призывают людей быть осторожными и не выходить на улицы.

На видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях видно, что шквальный ветер сносит все на своем пути, валит деревья, переворачивает авто и срывает кровли домов.

https://www.youtube.com/watch?v=tcvjO05VFV4" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=KR_XMuhFEhI" frameborder="0" allowfullscreen>

SHANGHAI TYPHOON: Friend in Shanghai just sent me this video! WOW! pic.twitter.com/01Mu9M76p9