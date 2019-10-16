Кредитори "Центренерго" оскаржить у Верховному суді рішення про зупинення процедури банкрутства компанії

Кредитори державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" оскаржить у Верховному Суді рішення Північного апеляційного господарського суду, яким він залишив у силі рішення Господарського суду Києва про закриття справи про банкрутство "Центренерго".

Про це Українським Новинам повідомив екс-депутат Верховної Ради 5-го скликання від "Блоку Юлії Тимошенко "Батьківщина" та кінцевий бенефіціар основного кредитора "Центренерго", "Баланс-Груп" Дмитро Крючков.

"Купуючи вугілля за ціною $128/тонна (при реальній вартості в $86-87) собівартість виробництва 1 кВт-год на Трипільської ТЕЦ становить 2,13 гривень, при тому, що реалізується вироблена електроенергія через компанії-посередники, по 1,56 гривень за кВт-год конкретним промисловим споживачам, тобто явно в збиток "Центренерго", - сказав він.

Гачків додав, що новий менеджмент "Центренерго" демонструє мільярдні збитки і діє в інтересах окремих осіб.

Також він зазначив, що раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що професійний менеджмент "Центренерго" консультируемый їм зробив розрахунки, згідно з яким собівартість виробництва 1 кВт/год складає 1 гривню.

"Дуже б хотілося попросити цю формулу розрахунку настільки явно неадекватною оцінки і пояснення причини збитковості "Центренерго" під керуванням консультованого їм менеджменту. Через 6 місяців такої "професійної" діяльності кредиторська заборгованість "Центренерго" перевищить вартість самої компанії, і питання приватизації компанії так і залишиться черговою декларацією", - підкреслив Гачків.

При цьому він додав, що основні кредитори компанії будуть оскаржувати у Верховному суді рішення Північного апеляційного господарського суду, яким він залишив в силі рішення Господарського суду Києва про закриття справи про банкрутство "Центренерго".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго".

Тим часом "Центренерго" відмовилося надати інформацію про договори закупівлі вугілля.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з приводу незалежності Володимира Потапенка, який очолює "Центренерго", потрібно питати у прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Також Ігор Коломойський ввів у "Центренерго" схему, в результаті якої держпідприємство несе мільярдні збитки.