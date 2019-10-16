Кредитори "Центренерго" оскаржить у Верховному суді рішення про зупинення процедури банкрутства компанії

Кредитори державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" оскаржить у Верховному Суді рішення Північного апеляційного господарського суду, яким він залишив у силі рішення Господарського суду Києва про закриття справи про банкрутство "Центренерго".\r\nПро це Українським Новинам повідомив екс-депутат Верховної Ради 5-го скликання від "Блоку Юлії Тимошенко "Батьківщина" та кінцевий бенефіціар основного кредитора "Центренерго", "Баланс-Груп" Дмитро Крючков.\r\n"Купуючи вугілля за ціною $128\/тонна (при реальній вартості в $86-87) собівартість виробництва 1 кВт-год на Трипільської ТЕЦ становить 2,13 гривень, при тому, що реалізується вироблена електроенергія через компанії-посередники, по 1,56 гривень за кВт-год конкретним промисловим споживачам, тобто явно в збиток "Центренерго", - сказав він.\r\nГачків додав, що новий менеджмент "Центренерго" демонструє мільярдні збитки і діє в інтересах окремих осіб.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож він зазначив, що раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що професійний менеджмент "Центренерго" консультируемый їм зробив розрахунки, згідно з яким собівартість виробництва 1 кВт\/год складає 1 гривню.\r\n"Дуже б хотілося попросити цю формулу розрахунку настільки явно неадекватною оцінки і пояснення причини збитковості "Центренерго" під керуванням консультованого їм менеджменту. Через 6 місяців такої "професійної" діяльності кредиторська заборгованість "Центренерго" перевищить вартість самої компанії, і питання приватизації компанії так і залишиться черговою декларацією", - підкреслив Гачків.\r\nПри цьому він додав, що основні кредитори компанії будуть оскаржувати у Верховному суді рішення Північного апеляційного господарського суду, яким він залишив в силі рішення Господарського суду Києва про закриття справи про банкрутство "Центренерго".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом "Центренерго" відмовилося надати інформацію про договори закупівлі вугілля.\r\nПрезидент Володимир Зеленський повідомив, що з приводу незалежності Володимира Потапенка, який очолює "Центренерго", потрібно питати у прем'єр-міністра Олексія Гончарука.\r\nТакож Ігор Коломойський ввів у "Центренерго" схему, в результаті якої держпідприємство несе мільярдні збитки.