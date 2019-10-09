"Центрэнерго" отказалось предоставить информацию о договорах закупки угля

Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" отказалась предоставить арбитражному управляющему информацию о договорах закупки угля с 19 августа по 15 сентября 2019 года.\r\nОб этом говорится в ответе "Центрэнерго" на запрос арбитражного управляющего Евгения Луговского, копией которого располагают Українські Новини.\r\n"Полномочия распорядителя имущества не предусматривают права или обязательства распорядителя имущества обращаться в "Центрэнерго" с запросом о предоставлении информации касательно заключенных договоров поставки угля с 19 августа по 15 сентября", - говорится в нем.\r\nВ компании сообщили, что удовлетворение этого запроса является вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность "Центрэнерго".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, нардеп потребовал от НАБУ остановить коррупцию в "Центрэнерго".\r\nРанее суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго".\r\nВ 2018 году "Центрэнерго" сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 1,392 млрд гривен, до 499,127 млн гривен в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (1,9 млрд гривен).\r\nПри этом "Центрэнерго" увеличила чистый доход на 33%, или на 3,59 млрд гривен, до 14,508 млрд гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.\r\nНа ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.\r\n78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n