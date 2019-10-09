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  • "Центрэнерго" отказалось предоставить информацию о договорах закупки угля
09 октября 2019, среда, 19:04 36
Экономика 2019-10-09T19:09:06+03:00
Українські Новини
"Центрэнерго" отказалось предоставить информацию о договорах закупки угля

"Центрэнерго" отказалось предоставить информацию о договорах закупки угля

Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" отказалась предоставить арбитражному управляющему информацию о договорах закупки угля с 19 августа по 15 сентября 2019 года.

Об этом говорится в ответе "Центрэнерго" на запрос арбитражного управляющего Евгения Луговского, копией которого располагают Українські Новини.

"Полномочия распорядителя имущества не предусматривают права или обязательства распорядителя имущества обращаться в "Центрэнерго" с запросом о предоставлении информации касательно заключенных договоров поставки угля с 19 августа по 15 сентября", - говорится в нем.

В компании сообщили, что удовлетворение этого запроса является вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность "Центрэнерго".

Как сообщали Українські Новини, нардеп потребовал от НАБУ остановить коррупцию в "Центрэнерго".

Ранее суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго".

В 2018 году "Центрэнерго" сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 1,392 млрд гривен, до 499,127 млн гривен в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (1,9 млрд гривен).

При этом "Центрэнерго" увеличила чистый доход на 33%, или на 3,59 млрд гривен, до 14,508 млрд гривен.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.

 

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