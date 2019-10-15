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15 октября 2019, вторник, 15:10 944
Экономика 2019-10-15T15:13:47+03:00
Українські Новини
Закрытие дела о банкротстве "Центрэнерго" оставили в силе

Закрытие дела о банкротстве "Центрэнерго" оставили в силе

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом Українським Новинам сообщила представитель комитета кредиторов Инна Корнаухова.

"Сегодня отказали в удовлетворении апелляционных жалоб кредиторов, на решение Хозсуда Киева от 19 августа, которым была закрыта процедура банкротства "Центрэнерго", - сообщала она.

Также Корнаухова сообщила, что комитет кредиторов намерен оспорить это решение в кассационном порядке, после получения полного текста постановления суда.

Как сообщали Українські Новини, Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго".

Тем временем "Центрэнерго" отказалось предоставить информацию о договорах закупки угля.

Ранее комитет кредиторов решил начать санацию крупнейшей государственной энергокомпании "Центрэнерго".

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