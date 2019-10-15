Закрытие дела о банкротстве "Центрэнерго" оставили в силе

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".\r\nОб этом Українським Новинам сообщила представитель комитета кредиторов Инна Корнаухова.\r\n"Сегодня отказали в удовлетворении апелляционных жалоб кредиторов, на решение Хозсуда Киева от 19 августа, которым была закрыта процедура банкротства "Центрэнерго", - сообщала она.\r\nТакже Корнаухова сообщила, что комитет кредиторов намерен оспорить это решение в кассационном порядке, после получения полного текста постановления суда.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго".\r\nТем временем "Центрэнерго" отказалось предоставить информацию о договорах закупки угля.\r\nРанее комитет кредиторов решил начать санацию крупнейшей государственной энергокомпании "Центрэнерго".