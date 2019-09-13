Суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго"

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом говорится в решении суда, копией которого располагают Українські Новини.

Согласно материалам суда, решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве "Центрэнерго" было приостановлено до рассмотрения апелляционных жалоб ООО "Транснова" и ООО "Баланс-Груп".

Отмечается, что рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 9 октября.

Как сообщали Українські Новини, Комитет кредиторов решил начать санацию крупнейшей государственной энергокомпании "Центрэнерго".

Тем временем в 2018 "Центрэнерго" сократил прибыль в 3,8 раза до 499 млн гривен.