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13 сентября 2019, пятница, 11:09 86 Документ
Экономика 2019-09-13T11:33:38+03:00
Українські Новини
Суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго"

Суд возобновил процедуру банкротства "Центрэнерго"

Центрэнерго. Фото: korrespondent.net
Центрэнерго. Фото: korrespondent.net

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом говорится в решении суда, копией которого располагают Українські Новини.

Согласно материалам суда, решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве "Центрэнерго" было приостановлено до рассмотрения апелляционных жалоб ООО "Транснова" и ООО "Баланс-Груп".

Отмечается, что рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 9 октября.

Как сообщали Українські Новини, Комитет кредиторов решил начать санацию крупнейшей государственной энергокомпании "Центрэнерго".

Тем временем в 2018 "Центрэнерго" сократил прибыль в 3,8 раза до 499 млн гривен.

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