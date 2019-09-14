Коломойский наносит миллиардные убытки госпредприятию "Центрэнерго", - Корольчук

Игорь Коломойский ввел в "Центрэнерго" схему, в результате которой госпредприятие несет миллиардные убытки. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "Эспрессо".



Эксперт сообщил, что госкомпания "Центрэнерго" начала закупать российский уголь через фирму "Нефть Форс" (управляет АЗС под торговой маркой ANP, аффилированная с группой "Приват"), близкую к олигарху, по цене, выше рыночной. А производимую электроэнергию продает предприятиям Коломойского по убыточным тарифам.



"Они закупают (уголь - ред.) в России. Там компания одна пришла из окружения Коломойского, например. Неожиданно та компания, которая торговала нефтепродуктами, решила перейти на торговлю углем. И там цена электроэнергии получается где-то 1,20 гривны для предприятий ферросплавной отрасли, которые также близки к Игорю Коломойскому. Это, кстати, проблема и вызов, как любят говорить, для президента Зеленского. Потому что всегда, как были выборы, заканчивались выборы, был ключевой вопрос: насколько их связь и насколько привилегии будет получать этот бизнесмен, группа "Приват" известна, Игорь Коломойский - также фамилия известна", - рассказал Корольчук.



По его мнению, со схемами в "Центрэнерго" должны разобраться правоохранительные органы, ведь государственной компании наносят значительный ущерб.



"Потому что это убытки для государственного предприятия. Если 1,20 гривны - это убыточный тариф, а ты его продаешь частной компании, значит, ты должен понимать, кто за эти убытки заплатит", - заявил Корольчук.



Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго", на которой с июля работает менеджмент от Коломойского, подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". "Центрэнерго" закупает уголь по 2700 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам+", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов) - по цене 1,2-1,3 грн за кВт-ч при себестоимости 1,9-2, 1 грн за кВт-ч.



Основатель компании "энергосети" Дмитрий Крючков утверждал, что только за июль-август 2019 убытки государственной компании "Центрэнерго" составляли 13 млрд гривен.



В результате 10 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства госкомпании "Центрэнерго".



Политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования коррупционных схем на "Центрэнерго".