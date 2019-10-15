Зеленський вивів Данилюка зі складу РНБО і ввів Данилова

Президент Володимир Зеленський вивів колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка зі складу РНБО і ввів секретаря РНБО Олексія Данилова.\r\nПро це йдеться в указі Президента №752 від 15 жовтня, передають Українські Новини.\r\nТакож Зеленський ввів до складу РНБО голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Євдокимова.\r\nКрім того, він затвердив персональний склад РНБО заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ Владислава Бухарева.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука з військової служби.\r\n27 вересня Данилюк подав у відставку, а 30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив секретаря РНБО.\r\n3 жовтня Зеленський призначив секретарем РНБО Олексія Данилова, який до цього був заступником Данилюка в Раді.\r\nДанилюк пов'язує своє звільнення з Приватбанком і вважає, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан, з яким у нього були напружені відносини", також повинен подати у відставку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n