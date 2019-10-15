Зеленський вивів Данилюка зі складу РНБО і ввів Данилова

Президент Володимир Зеленський вивів колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка зі складу РНБО і ввів секретаря РНБО Олексія Данилова.

Про це йдеться в указі Президента №752 від 15 жовтня, передають Українські Новини.

Також Зеленський ввів до складу РНБО голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Євдокимова.

Крім того, він затвердив персональний склад РНБО заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ Владислава Бухарева.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука з військової служби.

27 вересня Данилюк подав у відставку, а 30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив секретаря РНБО.

3 жовтня Зеленський призначив секретарем РНБО Олексія Данилова, який до цього був заступником Данилюка в Раді.

Данилюк пов'язує своє звільнення з Приватбанком і вважає, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан, з яким у нього були напружені відносини", також повинен подати у відставку.