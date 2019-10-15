Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего министра обороны Александра Кузьмука с военной службы.\r\nОб этом говорится в указе №751 от 15 октября, передают Українськi Новини.\r\n"Освободить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды", - сказано в нем.\r\nКузьмук был министром обороны с 1996 по 2001 год и с 2004 по 2005 год.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБывший депутат от "Партии регионов" (2007-2014).\r\nС 2010 по 2014 год был внештатным советником Президента Виктора Януковича.\r\nВ 2014 году исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов назначил Кузьмука своим внештатным советником по вопросам обороны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее в Киеве ограбили квартиру экс-министра обороны Кузьмука.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n