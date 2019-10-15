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15 октября 2019, вторник, 15:51 1511
Президент 2019-10-15T15:51:47+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы

Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего министра обороны Александра Кузьмука с военной службы.

Об этом говорится в указе №751 от 15 октября, передают Українськi Новини.

"Освободить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды", - сказано в нем.

Кузьмук был министром обороны с 1996 по 2001 год и с 2004 по 2005 год.

Бывший депутат от "Партии регионов" (2007-2014).

С 2010 по 2014 год был внештатным советником Президента Виктора Януковича.

В 2014 году исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов назначил Кузьмука своим внештатным советником по вопросам обороны.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Киеве ограбили квартиру экс-министра обороны Кузьмука.

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