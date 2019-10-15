Кабмін запропонував виділити мільярд на зарплати шахтарям

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді виділити 1 млрд гривень на зарплати шахтарям після того, як розглянув у суботу погашення заборгованості із зарплат шахтарям

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.

"12 жовтня на своєму засіданні Кабмін схвалив зміни до державного бюджету на 2019 рік, якими виділила 1 млрд гривень на виплату заробітної плати шахтарям", - йдеться в ньому.

Наголошується, що схвалені Кабміном зміни будуть невідкладно передані на розгляд Верховної Ради з проханням якнайшвидше їх розглянути і підтримати. Тим часом держбюджет на 2019 рік передбачає видатки на підтримку вугільної галузі у розмірі 2,3 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, минуле скликання Ради підтримало законопроект екс-прем'єра Володимира Гройсмана про погашення боргів перед шахтарями. На дотації держшахтам обіцяли додатково виділити 1,4 млрд гривень із держбюджету.

Раніше шахтарі перекрили трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати зарплати у Львівській області, а на Донбасі працівники шахти зупинили видобуток вугілля.