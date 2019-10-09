Кабмин в субботу рассмотрит погашение задолженности по зарплатам шахтерам

Кабинет Министров на заседании в субботу, 12 октября, рассмотрит погашение задолженности по заработным платам шахтерам.\r\nОб этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.\r\n"На субботу мы также планируем еще одно заседание правительства для того, чтобы окончательно утвердить принятые решение об изменениях в государственный бюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по заработным платам", - сказал он.\r\nПо словам премьера, с 14 октября правительство внесет соответствующие изменения к проекту госбюджета на 2020 год в Верховную Раду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, шахтеры собираются в Киев из-за долгов по зарплате. В июне текущего года Львовские шахтеры добились выплаты зарплаты за март. 7 июня 2 шахты государственного предприятия "Львовуголь" приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.Ранее на шахте в Донецкой области погибли двое горняков. Кроме того, стало известно, что "Центрэнерго" поможет выплатить шахтерам госшахт долги по зарплате. \r\n