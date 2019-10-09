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09 октября 2019, среда, 15:34 52
Кабмин 2019-10-09T15:35:44+03:00
Українські Новини
Кабмин в субботу рассмотрит погашение задолженности по зарплатам шахтерам

Кабмин в субботу рассмотрит погашение задолженности по зарплатам шахтерам

Шахтеры. Фото: ar.volyn.ua
Шахтеры. Фото: ar.volyn.ua

Кабинет Министров на заседании в субботу, 12 октября, рассмотрит погашение задолженности по заработным платам шахтерам.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"На субботу мы также планируем еще одно заседание правительства для того, чтобы окончательно утвердить принятые решение об изменениях в государственный бюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по заработным платам", - сказал он.

По словам премьера, с 14 октября правительство внесет соответствующие изменения к проекту госбюджета на 2020 год в Верховную Раду.

Как сообщали Українські Новини, шахтеры собираются в Киев из-за долгов по зарплате

В июне текущего года Львовские шахтеры добились выплаты зарплаты за март

7 июня 2 шахты государственного предприятия "Львовуголь" приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.

Ранее на шахте в Донецкой области погибли двое горняков

Кроме того, стало известно, что "Центрэнерго" поможет выплатить шахтерам госшахт долги по зарплате



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