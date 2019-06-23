На Донбассе работники шахты остановили добычу угля

Работники шахты "Южнодонбасская №1" (Донецкая область) отказались спускаться в шахту из-за задолженности по зарплате, добыча угля на предприятии остановлена.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передают Українськi Новини.

"На шахте "Южнодонбасская №1" остановлена добыча угля. Горняки второй смены присоединились к своим коллегам с первой смены и тоже отказались спускаться в шахту. Требования те же - выплатить задолженность по зарплате и вернуть 200 млн гривен, которые предприятию задолжал "Госуглепостач", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня львовским шахтерам начали возвращать долги по зарплате. "Львовуголь" получил 95 млн гривен согласно договоренностям на поставку угля и все средства направил на выплату зарплаты.

12 июня в Покровске Донецкой области во время работы на шахте погибли двое горняков.

7 июня 2 шахты приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.