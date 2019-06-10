Шахтеры перекрыли трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты зарплаты во Львовской области

Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" 10 июня около 10:00 перекрыли международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель профсоюза шахтеров "Львовугля".\r\nОн отметил, что шахтеры Львовской области до сих пор полностью не получили зарплату за март и апрель.\r\n\r\nУчастники акции протеста переходят трассу на пешеходном переходе и не дают возможности автомобилям проехать из Львова к украинско-польской границе и в обратном направлении.\r\nНа месте события присутствуют сотрудники полиции.\r\nКак сообщали Українські Новини, на прошлой неделе 2 шахты государственного предприятия "Львовуголь" приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.