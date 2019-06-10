Шахтеры перекрыли трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты зарплаты во Львовской области

Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" 10 июня около 10:00 перекрыли международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель профсоюза шахтеров "Львовугля".

Он отметил, что шахтеры Львовской области до сих пор полностью не получили зарплату за март и апрель.

Участники акции протеста переходят трассу на пешеходном переходе и не дают возможности автомобилям проехать из Львова к украинско-польской границе и в обратном направлении.

На месте события присутствуют сотрудники полиции.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе 2 шахты государственного предприятия "Львовуголь" приостановили работу во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.