Бабине літо вижене всіх на вулицю: синоптик дала прогноз на неділю і Покрову

У неділю, 12 жовтня, в Україні буде сонячно і тепло, температура повітря підвищиться завдяки антициклону Lizbeth, а вже в понеділок, 13 жовтня, потеплішає ще сильніше і бабине літо по країні по країні посилиться.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Антициклон Lisbeth з центром над Чорним морем зробить в усіх областях України малохмарну сонячну погоду і прикрутить південно-західний вітер до помірного і навіть слабкого", - розповіла Діденко.

За її словами, температура повітря протягом дня складе +18...+23 градуси, а в Києві неділя вижене всіх диванних любителів на вулицю, адже буде сонячно і тепло, близько 20 градусів. При цьому в понеділок, на Покрову, буде ясно і тепло, +20...+22 градуси.

"Насолоджуйтесь красивою погодою, сходіть у Ботсад, лише не затоптуйте хризантеми під час селфі, доробіть сходи та дах, почистіть перез зимою балкон, не бійтеся повикидати любимі баночки з-під сметани, торбинки з подарунків і "оцежщезнадобиться" і дайте очам відпочити спогляданням жовтих дерев, бузкового морозу і рудих білок", - порадила Діденко.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у неділю погода порадує українців 23-градусним теплом. Крім того, синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень.

Тим часом на українців чекають довгі вихідні до трьох свят - куди піти відпочити.