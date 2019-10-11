Украинцев ждут длинные выходные к трем праздникам: куда пойти отдохнуть

В октябре-2019 украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 12 по 15 октября. Официальный праздник День защитника Украины на календаре 14 октября, в понедельник.

День защитника Украины в октябре стал нерабочим с 2015 года. Новую дату выбрали не случайно. 14 октября отмечают церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества. Богородица считается защитницей украинских воинов.

В программе праздничных мероприятий на 14 октября запланированы концерты и патриотические мероприятия.

Утром 14 октября рядом с киевской мэрией состоится праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины.

С 13:00 до 17:00 на "Певческом поле" запланирован проект "Мужественные и несокрушимые".

Во Дворце спорта в 18:00 пройдет торжественный вечер, посвященный Дню защитника Украины "Они присягнули на мир и свободу!".

А погода тем временем, собирается порадовать украинцев - 20-градусное тепло вновь вернется в Украину: прогноз погоды на 12 октября.

В Украину идет бабье лето с ливнями: синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника.

Также синоптик рассказала, что в воскресенье ожидается пик повышения температуры в Украине.