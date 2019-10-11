подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
11 октября 2019, пятница, 21:00 6
Общество 2019-10-11T21:01:12+03:00
Українські Новини
Украинцев ждут длинные выходные к трем праздникам: куда пойти отдохнуть

Украинцев ждут длинные выходные к трем праздникам: куда пойти отдохнуть

Осень. Фото: pixabay.com
Осень. Фото: pixabay.com

В октябре-2019 украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 12 по 15 октября. Официальный праздник День защитника Украины на календаре 14 октября, в понедельник.

День защитника Украины в октябре стал нерабочим с 2015 года. Новую дату выбрали не случайно. 14 октября отмечают церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества. Богородица считается защитницей украинских воинов.

В программе праздничных мероприятий на 14 октября запланированы концерты и патриотические мероприятия. 

Утром 14 октября рядом с киевской мэрией состоится праздничное мероприятие ко Дню защитника Украины.

С 13:00 до 17:00 на "Певческом поле" запланирован проект "Мужественные и несокрушимые".

Во Дворце спорта в 18:00 пройдет торжественный вечер, посвященный Дню защитника Украины "Они присягнули на мир и свободу!". 

А погода тем временем, собирается порадовать украинцев - 20-градусное тепло вновь вернется в Украину: прогноз погоды на 12 октября.

В Украину идет бабье лето с ливнями: синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника.

Также синоптик рассказала, что в воскресенье ожидается пик повышения температуры в Украине. 

Больше новостей о: Выходные День защитника Украины Длинные выходные

Архив
Новости
Украинцев ждут длинные выходные к трем праздникам: куда пойти отдохнуть 21:00
Суд признал исключение Богдана из списков БПП незаконным 20:41
Портнов прогнозирует скорую отставку генпрокурора за "слив дел режима Порошенко" 20:37
Он пожалеет об этом: на Илона Маска вновь подали в суд 20:29
НААУ ожидает изменения формата сотрудничества с проектами Совета Европы в Украине 20:18
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Семенченко стал уполномоченным Президента по контролю за СБУ 14:50
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко 12:07
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский 12:26
Украине это не выгодно, - Зеленский о закрытом авиасообщении с РФ 13:15
18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины 11:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok