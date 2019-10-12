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12 октября 2019, суббота, 05:59 20687 Карта
Жизнь 2019-10-12T06:51:46+03:00
Українські Новини
Мощный антициклон Lizbeth изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на выходные

Мощный антициклон Lizbeth изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на выходные

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

На территорию Украины надвигается мощный антициклон Lizbeth, который значительно поднимет температуру воздуха и рассеет тучи над страной. Однако Lizbeth придется сразиться с циклоном Quentino, который принесет штормовой ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Уикенд с ясной синоптической репутацией - уже на носу. И будет он теплым и преимущественно солнечным. Сухую малооблачную и даже солнечную погоду организует нам мощное антициклоническое поле", - сообщила Диденко.

Синоптик уточнила, что антициклон носит имя Lizbeth и его центр будет находиться над Черным морем. При этом рядом будет бушевать циклон Quentino.

12-13 октября погоду будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает практически повсеместно сухую малооблачную погоду. Температура воздуха в Украине достигнет в течение субботнего дня +15...+20 градусов, на северо-востоке будет свежее, +13...+17 градусов. А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается +18... +23 градуса.

При этом такая, казалась бы, хорошая погода, будет иметь один нюанс. По словам Диденко, в субботу противостояние между Lizbeth и Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на севере и западе Украины до штормовых значений.

"Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте место парковки автомобиля, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами", - посоветовала Диденко.

Столичные же выходные обещают быть сухими. В субботу могут набежать облака и посетить порывистый, до сильного, юго-западный ветер, а в воскресенье будет солнечно, ветер ослабнет. Температура воздуха максимально составит 12 октября около 16 градусов, а 13 октября около +20 градусов.

"Домашние дела пусть подождут, еще придет облачное осеннее время на уборку и сортировку шкафов, пойдите куда-то в эти выходные или съездите недалеко. Хорошо будет", - резюмировала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет бабье лето с ливнями. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.

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