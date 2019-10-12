В воскресенье погода порадует украинцев 23-градусным теплом

13 октября в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nВ западных областях - небольшая облачность. Без осадков.\r\nВетер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТемпература ночью +5..+11, днем +17..+23.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +5..+10, днем +15..+20.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +8..+10, днем +21..+23.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +7..+9, днем +20..+22.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +6..+8, днем +20..+22.\r\nСеверные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +6..+11, днем +16..+22.\r\nЦентральные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +5..+12, днем +17..+23.\r\nВосточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с, температура ночью +6..+11, днем +15..+22.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЮжные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +6..14, днем +16..+23.\r\nКрым - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +6..+11, днем +17..+22.\r\nЯлта - без осадков, температура ночью +9..+11, днем +18..+20.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптики рассказали, похолодает ли после праздников: прогноз погоды на неделю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже 20-градусное тепло вновь вернется в Украину.