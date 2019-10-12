В воскресенье погода порадует украинцев 23-градусным теплом

"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52

Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ

18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины 11:15

Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон 06:30