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12 октября 2019, суббота, 13:54 20
Общество 2019-10-12T13:54:35+03:00
Українські Новини
В воскресенье погода порадует украинцев 23-градусным теплом

В воскресенье погода порадует украинцев 23-градусным теплом

Осень. Фото: poetryclub.com.ua
Осень. Фото: poetryclub.com.ua

13 октября в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В западных областях - небольшая облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +5..+11, днем ​​+17..+23.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5..+10, днем ​​+15..+20.

В Моршине без осадков, температура ночью +8..+10, днем ​​+21..+23.

В Трускавце без осадков, температура ночью +7..+9, днем ​​+20..+22.

В Сваляве без осадков, температура ночью +6..+8, днем ​​+20..+22.

Северные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6..+11, днем ​​+16..+22.

Центральные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +5..+12, днем ​​+17..+23.

Восточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +6..+11, днем ​​+15..+22.

Южные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6..14, днем ​​+16..+23.

Крым - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6..+11, днем ​​+17..+22.

Ялта - без осадков, температура ночью +9..+11, днем ​​+18..+20.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали, похолодает ли после праздников: прогноз погоды на неделю.

Также 20-градусное тепло вновь вернется в Украину.

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