Портнов прогнозує швидку відставку генпрокурора за "злив справ режиму Порошенка"

Юрист Андрій Портнов звинуватив генерального прокурора України Руслана Рябошапку в тому, що під його керівництвом прокуратура "розвалилася", а справи попереднього режиму були припинені. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook увечері в п'ятницю.

"Звертаюся до Генерального прокурора. Шан. пан прокурор, я відводжу Вам дуже коротку кар'єру з двох причин. По-перше, Ви не відповідаєте займаній посаді, а по-друге, Ви стали оглядывающимся по сторонах порохоботом, за місяць розвалили прокуратуру і повністю злили справи попереднього політичного режиму", - написав він.

Також юрист звинуватив главу ГПУ в тому, що він санкціонували нове підозра Олені Лукаш, щоб сподобається порохоботам.

"І Вам не потрібно ховатися за підлеглими, це саме Ви, для того щоб сподобатися іншим порохоботам, санкціонували нове підозра Олені Лукаш з повністю сфальсифікованій у часи Порошенко справі. Ми Вам з цього приводу гідно відповімо", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит в Панаму про 3 офшорах Порошенка. Також у дружини Чауса вилучили речові докази по справі про причетність Порошенка до вивезення екс-судді у Молдову.

Тим часом Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката і заявив, що почув заклик Зеленського. Тим часом суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенка.