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11 жовтня 2019, пʼятниця, 20:37 21
Політика 2019-10-11T21:07:29+03:00
Українські Новини
Портнов прогнозує швидку відставку генпрокурора за "злив справ режиму Порошенка"

Портнов прогнозує швидку відставку генпрокурора за "злив справ режиму Порошенка"

Юрист Андрій Портнов звинуватив генерального прокурора України Руслана Рябошапку в тому, що під його керівництвом прокуратура "розвалилася", а справи попереднього режиму були припинені. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook увечері в п'ятницю.

"Звертаюся до Генерального прокурора. Шан. пан прокурор, я відводжу Вам дуже коротку кар'єру з двох причин. По-перше, Ви не відповідаєте займаній посаді, а по-друге, Ви стали оглядывающимся по сторонах порохоботом, за місяць розвалили прокуратуру і повністю злили справи попереднього політичного режиму", - написав він.

Також юрист звинуватив главу ГПУ в тому, що він санкціонували нове підозра Олені Лукаш, щоб сподобається порохоботам.

"І Вам не потрібно ховатися за підлеглими, це саме Ви, для того щоб сподобатися іншим порохоботам, санкціонували нове підозра Олені Лукаш з повністю сфальсифікованій у часи Порошенко справі. Ми Вам з цього приводу гідно відповімо", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит в Панаму про 3 офшорах Порошенка. Також у дружини Чауса вилучили речові докази по справі про причетність Порошенка до вивезення екс-судді у Молдову.

Тим часом Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката і заявив, що почув заклик Зеленського. Тим часом суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенка.

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