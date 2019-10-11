У мене алергія на слово "капітуляція", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, який напередодні визнав програш влади в комунікації по "формулі Штайнмайера", заявив, що слово "капітуляція" вже викликає у нього алергічну реакцію.

Про це він сказав у ході відвідування з робочим візитом Одеської області, куди він приїхав після 14-годинного прес-марафону Зеленського зі ЗМІ, що побив світовий рекорд по тривалості вдвічі, передають Українські Новини.

"Повірте, у мене вже алергія на слово "капітуляція". Хочу в черговий раз всіх запевнити: ніякої здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і не про Україну", - сказав він захриплим голосом.

Зеленський зазначив, що перед обранням главою держави обіцяв припинити війну на сході України і відновити територіальну цілісність держави, і запевнив, що після обрання його позиція не змінилася.

"Сьогодні на це спрямовані всі мої зусилля 24 години на добу... Донбас - це Україна. І там має панувати мир. Має відбутися повне припинення вогню, повернення всіх наших полонених, виведення іноземних військових формувань, встановлення контролю над державним кордоном. а місцеві вибори там мають відбутися виключно за українським законодавством під наглядом не кулеметів, а міжнародних спостерігачів", - підкреслив він.

Також Президент запевнив, що не забуває про анексований Росією Крим, повернення якого стане наступним викликом.

За його словами, його позицію зміцнить грамотна дипломатія, сильний сектор безпеки і оборони, а також відродження економіки та забезпечення добробуту українських громадян.

При цьому він акцентував, що головне у цих складових - єдність українців.

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня в Україні почалися протести проти "формули Штайнмайера".

4 жовтня Зеленський звернувся до протестуючих проти "формули Штайнмайера".

Згідно з соцопитуваннями, чверть українців не підтримують "формулу Штайнмайера".