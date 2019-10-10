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10 жовтня 2019, четвер, 11:15 2
Президент 2019-10-10T11:26:43+03:00
Українські Новини
Зеленський зізнався, що його "хлопці програли комунікаційний напрям" за "формулою Штайнмайєра"

Зеленський зізнався, що його "хлопці програли комунікаційний напрям" за "формулою Штайнмайєра"

Президент Володимир Зеленський зізнався в неефективній комунікації із суспільством з роз'яснення громадянам "формули Штайнмаєра".

Про це він сказав під час пресмарафону, передають Українські Новини.

"Вважаю, що недокомунікував із громадськістю ("за формулою Штайнмаєра")", - сказав він.

Зеленський зазначив, що готовий спілкуватися з громадянами та роз'яснювати всі моменти.

Також Зеленський додав, що "комунікаційний напрям наші хлопці програли".

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмаєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде.На наступний день по Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмаєра".Раніше більшість депутатів "Слуги народу" не змогли пояснити "формулу Штайнмаєра" та хто такий Штайнмаєра.Також Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.

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