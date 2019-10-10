Зеленський зізнався, що його "хлопці програли комунікаційний напрям" за "формулою Штайнмайєра"

Президент Володимир Зеленський зізнався в неефективній комунікації із суспільством з роз'яснення громадянам "формули Штайнмаєра".\r\nПро це він сказав під час пресмарафону, передають Українські Новини.\r\n"Вважаю, що недокомунікував із громадськістю ("за формулою Штайнмаєра")", - сказав він.\r\nЗеленський зазначив, що готовий спілкуватися з громадянами та роз'яснювати всі моменти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож Зеленський додав, що "комунікаційний напрям наші хлопці програли".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмаєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде.На наступний день по Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмаєра".Раніше більшість депутатів "Слуги народу" не змогли пояснити "формулу Штайнмаєра" та хто такий Штайнмаєра.Також Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.