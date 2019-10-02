Майже чверть українців не підтримують "формулу Штайнмайєра"

23% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не підтримують врегулювання конфлікту на Донбасі за допомогою "формули Штайнмайєра".\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nРеспондентів запитали, як вони ставляться до різних ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі.\r\nТак, "формулу Штайнмайєра" однозначно підтримали 8% опитаних, а ще 10% - скоріше підтримують.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКатегорично проти неї 15%, а скоріше проти, ніж ні - 8%.\r\nНайбільш респонденти підтримують такі ініціативи, як введення миротворців ООН без росіян (55%), проведення виборів на окупованій території після отримання контролю над українсько-російським кордоном (53%) і проведення там виборів під контролем ОБСЄ (43%).\r\nАмністію бойовиків ДНР і ЛНР підтримують 27% опитаних, надання їм права створювати "народну міліцію" - 27%.\r\n"Формулу Штайнмайєра" найбільше підтримують на півдні (33%), а найменше - на заході країни (13%).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОпитування проводилося серед населення України від 18 років і старше.\r\nБуло опитано 2 000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).\r\nПомилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.\r\nТерміни проведення дослідження: 21-25 вересня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра" в Мінську.\r\nКрім того, ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського. Тим часом Порошенко вже назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна".