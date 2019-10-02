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02 жовтня 2019, середа, 14:50 13
Політика 2019-10-02T15:30:02+03:00
Українські Новини
Майже чверть українців не підтримують "формулу Штайнмайєра"

Майже чверть українців не підтримують "формулу Штайнмайєра"

23% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не підтримують врегулювання конфлікту на Донбасі за допомогою "формули Штайнмайєра".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, як вони ставляться до різних ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Так, "формулу Штайнмайєра" однозначно підтримали 8% опитаних, а ще 10% - скоріше підтримують.

Категорично проти неї 15%, а скоріше проти, ніж ні - 8%.

Найбільш респонденти підтримують такі ініціативи, як введення миротворців ООН без росіян (55%), проведення виборів на окупованій території після отримання контролю над українсько-російським кордоном (53%) і проведення там виборів під контролем ОБСЄ (43%).

Амністію бойовиків ДНР і ЛНР підтримують 27% опитаних, надання їм права створювати "народну міліцію" - 27%.

"Формулу Штайнмайєра" найбільше підтримують на півдні (33%), а найменше - на заході країни (13%).

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше.

Було опитано 2 000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.

Терміни проведення дослідження: 21-25 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра" в Мінську.

Крім того, ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського. Тим часом Порошенко вже назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна".

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