Я чую вас: Зеленський звернувся до протестувальників проти "формули Штайнмайєра"

Президент Володимир Зеленський заявив протувальникам проти "формули Штайнмайєра", що ніколи не здасть Україну і почув їхні вимоги.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Я чую вас, і повірте, я ніколи не здам Україну. Водночас я дуже прошу всіх виважено і спокійно підійти до ситуації і не піддаватися на маніпуляції і провокації деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, і повернути собі можливість грабувати, стати жертвами політичного переслідування і уникнути кримінальної відповідальності", - сказав він.

Президент зазначив, що формула не передбачає здачу Донбасу і капітуляцію України.

"Ця формула тільки говорить, коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме після проведення місцевих виборів, які пройдуть у відповідності з конституцією України, законодавством України і після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли у відповідності з міжнародними стандартами", - наголосив Президент.

Він також зазначив, що імплементацію формули почав ще колишній Президент Петро Порошенко.

Президент заявив, що ніяких договорів з лідерами так званих "ЛНР" і "ДНР" Україна не підписувала.

Зеленський також сказав, що наразі пріоритетом переговорів є припинення бойових дій і повернення полонених.

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Як повідомляли Українські Новини, більшість депутатів "Слуги народу" не змогли пояснити "формулу Штайнмайера" та хто такий Штайнмайер.

Раніше Зеленський вже заявляв, що капітуляції не буде.