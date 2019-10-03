Я чую вас: Зеленський звернувся до протестувальників проти "формули Штайнмайєра"

Президент Володимир Зеленський заявив протувальникам проти "формули Штайнмайєра", що ніколи не здасть Україну і почув їхні вимоги.\r\nПро це Зеленський заявив у відеозверненні, передають Українські Новини.\r\n"Я чую вас, і повірте, я ніколи не здам Україну. Водночас я дуже прошу всіх виважено і спокійно підійти до ситуації і не піддаватися на маніпуляції і провокації деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, і повернути собі можливість грабувати, стати жертвами політичного переслідування і уникнути кримінальної відповідальності", - сказав він.\r\nПрезидент зазначив, що формула не передбачає здачу Донбасу і капітуляцію України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Ця формула тільки говорить, коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме після проведення місцевих виборів, які пройдуть у відповідності з конституцією України, законодавством України і після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли у відповідності з міжнародними стандартами", - наголосив Президент.\r\nВін також зазначив, що імплементацію формули почав ще колишній Президент Петро Порошенко.\r\nПрезидент заявив, що ніяких договорів з лідерами так званих "ЛНР" і "ДНР" Україна не підписувала.\r\nЗеленський також сказав, що наразі пріоритетом переговорів є припинення бойових дій і повернення полонених.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=eykCp51YOlI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, більшість депутатів "Слуги народу" не змогли пояснити "формулу Штайнмайера" та хто такий Штайнмайер.\r\nРаніше Зеленський вже заявляв, що капітуляції не буде.