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11 жовтня 2019, пʼятниця, 00:34 30
Президент 2019-10-11T02:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський проводив прес-марафон 14 годин, в два рази побивши світовий рекорд

Зеленський проводив прес-марафон 14 годин, в два рази побивши світовий рекорд

Прес-марафон Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента
Прес-марафон Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський проводив так званий прес-марафон понад 14 годин, побивши таким чином світовий рекорд з тривалості прес-конференції, який раніше становив 7 годин 21 хвилину і був встановлений Президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Захід проходив з 10:00 до 00:10. За цей час 15 груп по 7-10 журналістів змінили один одного.

У цілому Зеленський відповів на запитання близько 150 представників ЗМІ. Крім того, між кожною групою Президент виходив на 5-хвилинні перерви, в яких також спілкувався з пресою.

В ході спілкування він запевнив, що жодне із заданих питань не викликало у нього роздратування.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2/3 ЗМІ. На 12-годинний прес-марафон Зеленського соцмережі вибухнули обговореннями і фотожабами.

Також Зеленський скористався уколами, щоб не втратити голос, а Богдан нарешті прийшов до Зеленського на марафон тільки під вечір.

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