Не знаю, що відбувається в її житті: колишній коханець Заворотнюк заявив, що не коментував її виписку

Як з'ясувалося, колишній партнер по майданчику Заворотнюк не давав жодних коментарів щодо лікування актриси.

"У мене немає ніякої інформації про неї і бути не може. Ми давно не спілкувалися. Я не знаю, що відбувається в її житті останнім часом", – заявив артист.

Як повідомляли Українські Новини, відома російська Анастасія Заворотнюк продовжила лікування ракової пухлини мозку в реабілітаційній клініці. Відразу після виписки з лікарні на вулиці Щепкіна в Москві актриса виїхала в інший медцентр — туди, де відновлюють тяжкохворих пацієнтів. Через захворювання у актриси розвинувся парез правої частини тіла, паралізована права рука. Зараз Заворотнюк не може самостійно пересуватися.

Раніше Заворотнюк перенесла дві операції і продовжує боротися за життя.