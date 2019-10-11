Не знаю, що відбувається в її житті: колишній коханець Заворотнюк заявив, що не коментував її виписку

Відомий російський актор Сергій Жигунов, у якого раніше був роман з Анастасією Заворотнюк, яка бореться з раком, відмовився від нібито своїх слів про те, що зірці "Моєї прекрасної няні" довелося покинути лікарню через пересуди. Про це повідомляє ТВ-центр.\r\nЯк з'ясувалося, колишній партнер по майданчику Заворотнюк не давав жодних коментарів щодо лікування актриси.\r\n"У мене немає ніякої інформації про неї і бути не може. Ми давно не спілкувалися. Я не знаю, що відбувається в її житті останнім часом", – заявив артист.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, відома російська Анастасія Заворотнюк продовжила лікування ракової пухлини мозку в реабілітаційній клініці. Відразу після виписки з лікарні на вулиці Щепкіна в Москві актриса виїхала в інший медцентр — туди, де відновлюють тяжкохворих пацієнтів. Через захворювання у актриси розвинувся парез правої частини тіла, паралізована права рука. Зараз Заворотнюк не може самостійно пересуватися.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше Заворотнюк перенесла дві операції і продовжує боротися за життя.