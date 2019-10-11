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  • Не знаю, що відбувається в її житті: колишній коханець Заворотнюк заявив, що не коментував її виписку
11 жовтня 2019, пʼятниця, 11:30 7
Життя 2019-10-11T12:15:02+03:00
Українські Новини
Не знаю, що відбувається в її житті: колишній коханець Заворотнюк заявив, що не коментував її виписку

Не знаю, що відбувається в її житті: колишній коханець Заворотнюк заявив, що не коментував її виписку

Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

Відомий російський актор Сергій Жигунов, у якого раніше був роман з Анастасією Заворотнюк, яка бореться з раком, відмовився від нібито своїх слів про те, що зірці "Моєї прекрасної няні" довелося покинути лікарню через пересуди. Про це повідомляє ТВ-центр.

Як з'ясувалося, колишній партнер по майданчику Заворотнюк не давав жодних коментарів щодо лікування актриси.

"У мене немає ніякої інформації про неї і бути не може. Ми давно не спілкувалися. Я не знаю, що відбувається в її житті останнім часом", – заявив артист.

Як повідомляли Українські Новини, відома російська Анастасія Заворотнюк продовжила лікування ракової пухлини мозку в реабілітаційній клініці. Відразу після виписки з лікарні на вулиці Щепкіна в Москві актриса виїхала в інший медцентр — туди, де відновлюють тяжкохворих пацієнтів. Через захворювання у актриси розвинувся парез правої частини тіла, паралізована права рука. Зараз Заворотнюк не може самостійно пересуватися.

Раніше Заворотнюк перенесла дві операції і продовжує боротися за життя.

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