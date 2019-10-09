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  • Заворотнюк начало парализовывать: актрису перевели в медцентр для тяжелобольных
09 октября 2019, среда, 10:14 92
Жизнь 2019-10-09T10:51:52+03:00
Українські Новини
Заворотнюк начало парализовывать: актрису перевели в медцентр для тяжелобольных

Заворотнюк начало парализовывать: актрису перевели в медцентр для тяжелобольных

Анастасия Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасия Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

Известная российская Анастасия Заворотнюк продолжила лечение раковой опухоли мозга в реабилитационной клинике, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, сразу после выписки из больницы на улице Щепкина в Москве актриса уехала в другой медцентр — туда, где восстанавливают тяжелобольных пациентов. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

Для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит карета скорой. При этом кто-то из близких Заворотнюк постоянно находится рядом с ней.

Как сообщали Українські Новини, Заворотнюк перенесла две операции и продолжает бороться за жизнь. Ранее актриса вышла из комы и врачи начали ее лечение. Кроме того, у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония из-за аппарата искусственной вентиляции легких и врачи отказывались продолжать лечение.

Российский нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, что при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это "комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая". Только так можно продлить жизнь пациенту. При этом победить опухоль Заворотнюк уже практически невозможно и "пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты".

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