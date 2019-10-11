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11 жовтня 2019, пʼятниця, 08:15 5
Силові структури 2019-10-11T08:25:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі почастішали обстріли: загинув воїн ЗСУ

На Донбасі почастішали обстріли: загинув воїн ЗСУ

Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

10 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє штаб ООС, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів.

"За минулу добу під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил",- повідомили в штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі загинув український військовий Юрій Вовк. Поряд з обстрілом ділянки розведення військ біля Золотого другий раз за тиждень, 9 жовтня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Тим часом Національна поліція направила додаткові сили в Золоте Луганської області у зв'язку з розведенням військ. У свою чергу міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє, що домовленість про початок розведення сил і засобів в Петровському і Золотом з понеділка не може бути виконана, оскільки днями ці населені пункти були обстріляні і тепер необхідно почекати 7-денний період без обстрілу.

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