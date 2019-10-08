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08 октября 2019, вторник, 10:33 608
Силовые структуры 2019-10-08T10:33:14+03:00
Українські Новини
В Золотое отправлены дополнительные силы полиции

В Золотое отправлены дополнительные силы полиции

Национальная полиция направила дополнительные силы в Золотое Луганской области в связи с разведением войск. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.

"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан. Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей", - сообщил замглавы Нацполиции.

Также он отметил, что на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.

Ранее, 1 октября, трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).

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