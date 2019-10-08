В Золотое отправлены дополнительные силы полиции

Национальная полиция направила дополнительные силы в Золотое Луганской области в связи с разведением войск. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вадим Троян.\r\nПо его словам, для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.\r\n"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан. Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей", - сообщил замглавы Нацполиции.\r\nТакже он отметил, что на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.\r\nРанее, 1 октября, трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).