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10 октября 2019, четверг, 08:44 38
Силовые структуры 2019-10-10T08:44:52+03:00
Українські Новини
Сутки на Донбассе: боевики совершили 24 обстрела, один раненый

Сутки на Донбассе: боевики совершили 24 обстрела, один раненый

ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР.
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР.

Наряду  с обстрелом участка разведения войск около Золотого второй раз за неделю, 9 октября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Как сообщает Facebook-странице командование ООС, противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие: артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм и гранатометы различных систем, стрелковое оружие.

Кроме того, вооруженные формирования обстреляли участок разведения сил в районе Золотого.

Обстрелы велись вблизи Красногоровки, Песков, Лебединского, Водяного, Пищевика, Новотроицкого, Николаевки, Павлополя, Новогнатовки, Майорска, Авдеевки и других населенных пунктов.

Как сообщали Українськi Новини, глава комитета нацбезопасности заявил, что население двух городов ООС поддерживает разведение войск. Также в Золотое отправлены дополнительные силы полиции.

Тем временем стало известно, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением. 

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