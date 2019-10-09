Боевики обстреляли участок разведения войск около Золотого второй раз за неделю

Боевики обстреляли в среду, 9 октября, позиции операции Объединенных сил (ООС) на участке разведения войск около Золотого Луганской области после того, как уже обстреливали этот участок в понедельник.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"После 10:25 разрывы 3-х вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали наши воины в районе н.п. Золотое", - сказано в нем.

Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районе Пищевика, Новогнатовка, Лебединского, Николаевки, Красногоровки, Золотого, Майорска и Новолуганского.

Потерь среди украинских военных нет. Ранее Минобороны заявляло, что для начала разведения войск на определенном участке должен сохраняться режим прекращения огня не менее 7 дней.

Как сообщали Українськi Новини, глава комитета нацбезопасности заявил, что население двух городов ООС поддерживает разведение войск. Также в Золотое отправлены дополнительные силы полиции.

Тем временем стало известно, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением.