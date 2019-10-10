На Донбассе погиб украинский военный Юрий Волк

Один украинский военный погиб в результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в четверг, 10 октября.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.\r\nКомандование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.\r\nОбстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка Вооруженных сил.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\n"В районе проведения операции Объединенных сил защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб наш собрат старший матрос Юрий Владимирович Волк. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", - говорится в сообщении пресс-службы 36 отдельной бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, наряду с обстрелом участка разведения войск около Золотого второй раз за неделю, 9 октября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.\r\nТем временем Национальная полиция направила дополнительные силы в Золотое Луганской области в связи с разведением войск. В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n