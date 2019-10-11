В Офісі Президента не знайшли "формулу Штайнмайєра" та підписані українською стороною листа Сайдіку

Офіс Президента України (ОПУ) повідомив, що не володіє копіями підписаних офіційними представниками України листів на ім'я представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартіна Сайдіка по застосуванню "формули Штайнмайєра" і документа з фіксацією згаданої "формули".

Про це йдеться у відповіді ОПУ на інформаційний запит Українських Новин.

"... про надання копії підписаних офіційними представниками України листів на ім'я Представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка щодо застосування "формули Штайнмайєра" та копії документа від 2 жовтня 2019 року з фіксацією згаданої формули повідомляємо, що в Офісі Президента України відсутні запитувані документи", - вказано у відповіді.

Нагадаємо, 8 жовтня представництво НАТО в Україні підтримало "формулу Штайнмайєра". А 7 жовтня Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, коментуючи "свою формулу" заявив, що "аргумент про російський вплив його дивує".

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня головний редактор "Радіо НВ" Валерій Калниш опублікував текст "формули Штайнмайєра".

1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра" у Мінську (Білорусь). Того ж дня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" та пообіцяв, що капітуляції не буде.

Раніше більшість депутатів "Слуги народу" не змогли пояснити "формулу Штайнмайєра" та хто такий Штайнмайєр.