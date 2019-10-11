підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • Президент
  • В Офісі Президента не знайшли "формулу Штайнмайєра" та підписані українською стороною листа Сайдіку
11 жовтня 2019, пʼятниця, 06:28 12 Документ
Президент 2019-10-11T08:15:01+03:00
Українські Новини
В Офісі Президента не знайшли "формулу Штайнмайєра" та підписані українською стороною листа Сайдіку

В Офісі Президента не знайшли "формулу Штайнмайєра" та підписані українською стороною листа Сайдіку

Володимир Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube
Володимир Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube

Офіс Президента України (ОПУ) повідомив, що не володіє копіями підписаних офіційними представниками України листів на ім'я представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартіна Сайдіка по застосуванню "формули Штайнмайєра" і документа з фіксацією згаданої "формули".

Про це йдеться у відповіді ОПУ на інформаційний запит Українських Новин.

"... про надання копії підписаних офіційними представниками України листів на ім'я Представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка щодо застосування "формули Штайнмайєра" та копії документа від 2 жовтня 2019 року з фіксацією згаданої формули повідомляємо, що в Офісі Президента України відсутні запитувані документи", - вказано у відповіді.

Нагадаємо, 8 жовтня представництво НАТО в Україні підтримало "формулу Штайнмайєра". А 7 жовтня Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, коментуючи "свою формулу" заявив, що "аргумент про російський вплив його дивує".

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня головний редактор "Радіо НВ" Валерій Калниш опублікував текст "формули Штайнмайєра".

1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра" у Мінську (Білорусь). Того ж дня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" та пообіцяв, що капітуляції не буде.

Раніше більшість депутатів "Слуги народу" не змогли пояснити "формулу Штайнмайєра" та хто такий Штайнмайєр.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: Володимир Зеленський Мартін Сайдік Офіс Президента України формула Штайнмайєра ОПУ

Архів
Новини
Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам вирішуватиме, скільки відкладати 08:20
На Донбасі почастішали обстріли: загинув воїн ЗСУ 08:15
Інфляція в Україні сповільнилася: ціни на продукти, пальне та послуги зростають повільніше 08:00
В Українській асоціації футболу стурбовані відсутністю в збірних командах країни гравців одного з провідних клубів 06:39 Прес-реліз
З початку року з України виїхали 1,5 млн осіб, - Дубілет 06:30
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Перед звільненням керівництво ЦВК нарахувало собі до півмільйона зарплати, а новому голові – 750 тисяч 10:44 Документ
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у вересні 12:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok