Аргумент о российском влиянии меня удивляет, - Штайнмайер о своей "формуле"

Во время визита в Тбилиси президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, откуда взялась и что предусматривает так называемая "формула Штайнмайера", сообщает "BBC Украина".

Отвечая на вопрос корреспондентки, какой была роль России в создании этой формулы и являются ли правдивыми слова Петра Порошенко, что она "написана" в Кремле, президент Германии сначала отметил: "Во-первых, я не понимаю ваш вопрос".

Но дальше он рассказал, как возникла "формула".

"Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на высшем уровне. Переговороы не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после минских соглашений, стали известными... Но шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего больше, чем попытку сделать из больших шагов (предложенных в сделках, - ред.), которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия до сих пор надо согласовать. Таким образом аргумент (о российском влиянии, - ред.) меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко, - ред.)", - сказал Штайнмайер.

Издание отмечает, что, вероятно, Штайнмайер мог ошибиться с точной датой или местом переговоров, поскольку встреча в нормандском формате в Париже с участием лидеров четырех государств и руководителей МИД прошла 2 октября 2015, то есть четыре года назад. А в октябре 2016 встреча в таком формате состоялась в Берлине и она была последней.

В сентябре 2016 года в Киева приехали министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро. К этим переговорам Европа поддерживала позицию Украины и президента Порошенко в том, что выполнение политического блока соглашений, то есть проведение местных выборов на неконтролируемых территориях, а также закрепление особого статуса Донбасса, возможно только после выполнения пунктов минских договоренностей. Главные из них: вывод войск из самопровозглашенных "республик", установление контроля ОБСЕ над украинской-российской границей, освобождение всех заложников.

В Киеве Штайнмайер при поддержке французского коллеги предложил компромиссный, по их мнению, план. Блок Минских соглашений по безопасности выполнять одновременно с политическим. Целью они называли необходимость сдвинуть с "мертвой точки" минский процесс.

Как сообщали Українські Новини, таксист отказался везти Порошенко после Штайнмайер-Майдана.

Тем временем по всей Украине и за границей прошли митинги "Нет капитуляции", а у Путина заявили, что шансы на встречу в "нормандском формате" растут.