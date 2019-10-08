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08 октября 2019, вторник, 23:46 70
Внешняя политика 2019-10-08T23:46:01+03:00
Українські Новини
В НАТО поддержали "формулу Штайнмайера"

В НАТО поддержали "формулу Штайнмайера"

Украина-Нато. Фото: Daily
Украина-Нато. Фото: Daily

Представительство НАТО в Украине поддержало усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск. Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке, передает hromadske.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", — заявил глава Представительства НАТО в Украине.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".


Как сообщали Українські Новини, 1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.

На следующий день по Украине началась волна протестов против "формулы Штайнмайера".

Ранее большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.

Также Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского

Больше новостей о: Украина Нато Разведение войск формула Штайнмайера Александр Винников

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