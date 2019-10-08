В НАТО поддержали "формулу Штайнмайера"

Представительство НАТО в Украине поддержало усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск. Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке, передает hromadske.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", — заявил глава Представительства НАТО в Украине.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".



Как сообщали Українські Новини, 1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.



На следующий день по Украине началась волна протестов против "формулы Штайнмайера".



Ранее большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер.



Также Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.