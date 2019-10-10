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10 жовтня 2019, четвер, 11:50 47
Президент 2019-10-10T12:51:38+03:00
Українські Новини
Кровопролиття не буде: Зеленський заявив, що не боїться нового "Майдану"

Кровопролиття не буде: Зеленський заявив, що не боїться нового "Майдану"

Зеленський на прес-марафоні. Скріншот youtube/Радіо Свобода
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот youtube/Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський заявив, що він не боїться "Майдану" і в разі народного невдоволення він і його команда готові піти. Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Я нічого цього не боюся, в будь-який момент та будь-яку секунду (готовий піти), якщо суспільство справді не захоче, щоб моя команда продовжувала роботу і я був Президентом. Кровопролиття не буде, я дуже спокійно до цього ставлюся", - сказав він.

При цьому Зеленський додав, що у людей має бути розуміння, кого вони оберуть у разі його відходу, але тоді люди не оберуть людину, здатну припинити війну. "Люди повинні знати, що вони виберуть, вони точно не виберуть з того меню товарів, які є на цьому продажному політичному ринку. Вони зараз можуть подивитися, які люди в ньому є", - сказав Зеленський.

При цьому на питання журналіста, чи вважає Зеленський, що тільки він зможе привести Україну до миру, Президент відповів, що він не знаходиться в "меню". "Я не в меню, я точно не товар, я точно не з політики прийшов", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня пройшло всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" на Майдані Незалежності. Учасники мітингу сканували слогани проти "формули Штайнмайера і проти Президента Володимира Зеленського. Протестувальники тримали плакати з вимогами "Ні капітуляції", "ЗЕмократуру геть", "Слуга виходь - народ прийшов" та інші.

Тим часом, Зеленський заявив, що хотів прийти на прес-марафон у спортивній формі після пробіжки. Також перед прес-марафоном Зеленського пікетували групи людей.

Українські Новини проводять онлайн прес-туру Зеленського.

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