Фото дня: по всей Украине и за границей прошли митинги "Нет капитуляции"

Около 10 тыс. человек протестуют на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события. \r\nВсеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности. Также митинги "Нет капитуляции" прошли по всей Украине - в Киеве, Полтаве, Одессе, Львове, Виннице, Мелитополе и даже за границей - в Праге.\r\nУчастники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.\r\nМитинг "Нет капитуляции" на Майдане Незалежности в Киеве. Фото: facebook.com\/babaandkit\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМитинг "Нет капитуляции" в Одессе. Фото: dumskaya.net\r\nНа площади героев Небесной Сотни в Виннице также прошло вече. Фото: focus.ua \r\nВ Мелитополе также собрались люди на акцию протеста. Фото: focus.ua\r\nМитинг "Нет капитуляции" в Полтаве. Фото: @WildAstronaut\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМитинг "Нет капитуляции" в Станице Луганской. Фото: @herooftheday10 \r\nПротестующие держат плакаты с требованиями "Нет капитуляции", "ЗЕмократуру вон", "Слуга выходи - народ пришёл" и другие.\r\nОколо 1 тыс. человек протестуют по состоянию на 13:00 на пр. Свободы во Львове против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00.\r\nУчастники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера".\r\nТакже они скандируют «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».\r\nПротестующие держат плакаты с требованиями "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ", "Вибори після відновлення контролю".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ митинге участвуют депутаты от партий «Европейская солидарность», «Голос» и активисты "Национального корпуса", "Национальной дружины", "Правого сектора".\r\nПравонарушений не было замечено.\r\nМитинг "Нет капитуляции" во Львове. Фото: Захід.нет\r\nМитинг "Нет капитуляции" в Праге. Фото: dsnews.ua\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности.\r\nУчастники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.\r\n1 октября Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".