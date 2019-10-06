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06 октября 2019, воскресенье, 19:13 202
Общество 2019-10-06T19:14:00+03:00
Українські Новини
Фото дня: по всей Украине и за границей прошли митинги "Нет капитуляции"

Фото дня: по всей Украине и за границей прошли митинги "Нет капитуляции"

Митинг
Митинг "Нет капитуляции" на Майдане Незалежности в Киеве. Фото: facebook.com/babaandkit

Около 10 тыс. человек протестуют на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события. 

Всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности. Также митинги "Нет капитуляции" прошли по всей Украине - в Киеве, Полтаве, Одессе, Львове, Виннице, Мелитополе и даже за границей - в Праге.

Участники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.

Митинг Митинг "Нет капитуляции" на Майдане Незалежности в Киеве. Фото: facebook.com/babaandkit

Митинг Митинг "Нет капитуляции" в Одессе. Фото: dumskaya.net

На площади героев Небесной Сотни в Виннице также прошло вече. Фото: focus.ua На площади героев Небесной Сотни в Виннице также прошло вече. Фото: focus.ua

В Мелитополе также собрались люди на акцию протеста. Фото: focus.ua/В Мелитополе также собрались люди на акцию протеста. Фото: focus.ua

Митинг Митинг "Нет капитуляции" в Полтаве. Фото: @WildAstronaut

Митинг Митинг "Нет капитуляции" в Станице Луганской. Фото: @herooftheday10

Протестующие держат плакаты с требованиями "Нет капитуляции", "ЗЕмократуру вон", "Слуга выходи - народ пришёл" и другие.

Около 1 тыс. человек протестуют по состоянию на 13:00 на пр. Свободы во Львове против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00.

Участники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера".

Также они скандируют «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».

Протестующие держат плакаты с требованиями "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ", "Вибори після відновлення контролю".

В митинге участвуют депутаты от партий «Европейская солидарность», «Голос» и активисты "Национального корпуса", "Национальной дружины", "Правого сектора".

Правонарушений не было замечено.

Митинг Митинг "Нет капитуляции" во Львове. Фото: Захід.нет

Митинг Митинг "Нет капитуляции" в Праге. Фото: dsnews.ua

Как сообщали Українськi Новини, всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности.

Участники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.

1 октября Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

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