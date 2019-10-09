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09 жовтня 2019, середа, 21:17 20
Судова влада 2019-10-09T23:15:02+03:00
Українські Новини
Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі: всі події встановлені похвилинно

Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі: всі події встановлені похвилинно

Кримінальне провадження про загибель 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі Київської області знаходиться на завершальному етапі.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"На завершальному етапі перебуває справа вбивства Кирила Тлявова. Ми чекаємо результатів останніх експертиз",- сказав він.

За його словами, всі події того трагічного дня встановлені ДБР похвилнно.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва продовжив двом підозрюваним у причетності до вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 28 вересня.

17 липня правоохоронці повідомили про підозру третьому підозрюваному в причетності до вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Під час стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські. Після чого двоє підозрюваних у тяжкому пораненні 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому були затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

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