Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі: всі події встановлені похвилинно

Кримінальне провадження про загибель 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі Київської області знаходиться на завершальному етапі.\r\nПро це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.\r\n"На завершальному етапі перебуває справа вбивства Кирила Тлявова. Ми чекаємо результатів останніх експертиз",- сказав він.\r\nЗа його словами, всі події того трагічного дня встановлені ДБР похвилнно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва продовжив двом підозрюваним у причетності до вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 28 вересня.\r\n17 липня правоохоронці повідомили про підозру третьому підозрюваному в причетності до вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.\r\nПід час стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські. Після чого двоє підозрюваних у тяжкому пораненні 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому були затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.