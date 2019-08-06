Арест 2 подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего Кирилла продлили до 28 сентября

Голосеевский районный суд Киева продлил двум подозреваемым в причастности к убийству убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В частности, суд продлил арест на 60 дней полицейскому и экс-полицейскому.

Такое решение суд принял 26 июля по ходатайству прокуратуры.

Также 25 июля суд продлил срок домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 1 октября третьему подозреваемому по делу - несовершеннолетнему ученику 11 класса.

17 июля правоохранители сообщили о подозрении третьему подозреваемому в причастности к убийству 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

В начале июня Голосеевский районный суд Киев арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве Тлявова.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.