подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 августа 2019, вторник, 19:32 57
Судебная власть 2019-08-06T19:32:54+03:00
Українські Новини
Арест 2 подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего Кирилла продлили до 28 сентября

Арест 2 подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего Кирилла продлили до 28 сентября

Голосеевский районный суд Киева продлил двум подозреваемым в причастности к убийству убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В частности, суд продлил арест на 60 дней полицейскому и экс-полицейскому.

Такое решение суд принял 26 июля по ходатайству прокуратуры.

Также 25 июля суд продлил срок домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 1 октября третьему подозреваемому по делу - несовершеннолетнему ученику 11 класса.

17 июля правоохранители сообщили о подозрении третьему подозреваемому в причастности к убийству 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

В начале июня Голосеевский районный суд Киев арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве Тлявова.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

Больше новостей о: подозрение Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком

Архив
Новости
Сытник не представил суду доказательств, что сам платил за отдых в охотничьих угодьях, - СМИ 20:25
На Закарпатье ночью объявили штормовое предупреждение 20:12
Разбитое стекло. Фото: ГБР
Пьяный полицейский наехал на женщину-пешехода под Запорожьем, - ГБР 20:05
Эксклюзивный материал не так важен, как жизнь журналиста, – пакистанский журналист Харун 19:50
Студенты забывают иностранный язык во время учебы, - Гриневич 19:44
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
больше новостей
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok