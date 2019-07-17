Третьему фигуранту дела об убийстве 5-летнего мальчика под Киевом сообщили о подозрении

Госбюрорасследований сообщило о подозрении третьему фигуранту в причастности к убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлялова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.\r\nОб этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\n"Только что было сообщено о подозрении третьему фигуранту дела. Сейчас с ним проводятся следственные действия", - сказал он.\r\nТруба сообщил, что с начала этого преступления были потеряны важные сутки. "Именно через сутки ГБР получило это дело. Этот период был использован преступниками с целью уничтожить средство совершение преступления. Именно это не позволяет установить чей выстрел был смертельным",- сказал он.\r\nПо его словам, допрошено 53 свидетеля, ряд обысков, назначены 10 судебных экспертиз.\r\nПроведены 8 следственных экспериментов.\r\nСотрудники ГБР отработали все водоемы на предмет вещдоков.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика, также оставили под арестом.\r\nРанее, 31 мая, в ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова,который в это время находился на детской площадке возле дома. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.\r\nТем временем, суд оставил под арестом второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского.