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17 июля 2019, среда, 11:48 218
Силовые структуры 2019-07-17T11:49:10+03:00
Українські Новини
Третьему фигуранту дела об убийстве 5-летнего мальчика под Киевом сообщили о подозрении

Третьему фигуранту дела об убийстве 5-летнего мальчика под Киевом сообщили о подозрении

Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112
Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112

Госбюрорасследований сообщило о подозрении третьему фигуранту в причастности к убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлялова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Только что было сообщено о подозрении третьему фигуранту дела. Сейчас с ним проводятся следственные действия", - сказал он.

Труба сообщил, что с начала этого преступления были потеряны важные сутки. "Именно через сутки ГБР получило это дело. Этот период был использован преступниками с целью уничтожить средство совершение преступления. Именно это не позволяет установить чей выстрел был смертельным",- сказал он.

По его словам, допрошено 53 свидетеля, ряд обысков, назначены 10 судебных экспертиз.

Проведены 8 следственных экспериментов.

Сотрудники ГБР отработали все водоемы на предмет вещдоков.

Как сообщали Українськi Новини, Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика, также оставили под арестом.

Ранее, 31 мая, в ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова,который в это время находился на детской площадке возле дома. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.

Тем временем, суд оставил под арестом второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского.

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